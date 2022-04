ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਾਖੜ ਦਾ ਤਾਅਨਾ, ਸਿੰਘੂ-ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 2 ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਂਗ, ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਂਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।

The camaraderie,the brotherhood between people of Pb/Hry, reinforced at Singhu/Tikri borders, will be the 1st casualty of rising tempers & acrimony over the 'lost cause’ of Chandigarh as Haryana too convenes a spl session,to give a 'befitting reply' to Punjab.

And winner is - pic.twitter.com/orlXspcAlZ

