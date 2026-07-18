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ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਗਈ ਟੀਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Jalalabad Illegal Encroachment News: ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਈਓ) ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 18, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:26 AM IST
ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਗਈ ਟੀਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਗਈ ਟੀਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
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