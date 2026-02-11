ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਡ: ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਹਨ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ

Jalalabad Illegal Mining Raid: ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪਾਲੀਵਾਲ ਨੇੜੇ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰਾਲੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Trending Photos
Jalalabad Illegal Mining Raid: ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਹਨ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਡੋਲੂ ਕਰਾਏ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰਾਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਕੇ ਪਿੰਡ ਤਾਰੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਚੰਦਭਾਨ ਡਰੇਨ ਤੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪਾਲੀਵਾਲ ਨੇੜੇ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰਾਲੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 3 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ, ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖਾਲੀ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: T20 World Cup ਵਿਚਾਲੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, Abhishek Sharma ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਰਤੀ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।