Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਜਲਾਲਾਬਾਦ ’ਚ ਪੁਲਿਸ-ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਰੇਡ, ਬੈੱਡ ਅੰਦਰੋਂ 100 ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ ’ਚ ਪੁਲਿਸ-ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਰੇਡ, ਬੈੱਡ ਅੰਦਰੋਂ 100 ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ

Jalalabad Excise Raid News: ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਲਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ 100 ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬੈੱਡ ਅੰਦਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਕਰੀਬ 2000 ਲੀਟਰ ਲਾਹਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 03, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 06:24 PM IST
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ’ਚ ਪੁਲਿਸ-ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਰੇਡ, ਬੈੱਡ ਅੰਦਰੋਂ 100 ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ
2
3
4
5