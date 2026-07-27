Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, AAP ਦੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਮੁਤਨੇਜਾ ਚੁਣੇ ਗਏ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, AAP ਦੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਮੁਤਨੇਜਾ ਚੁਣੇ ਗਏ

Jalalabad Nagar Council Election News: ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਮੁਤਨੇਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 27, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:02 PM IST
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, AAP ਦੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਮੁਤਨੇਜਾ ਚੁਣੇ ਗਏ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, AAP ਦੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਮੁਤਨੇਜਾ ਚੁਣੇ ਗਏ
Jalalabad news2 min ago
2
Himachal Primary Teachers Protest16 min ago
3
India Ukraine relations24 min ago
4
mohali police encounter38 min ago
5
naresh chauhan39 min ago