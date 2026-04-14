ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 14, 2026, 02:29 PM IST

Jalalabad Police Assault Case(ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਬਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ।

ਜਬਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਘੱਲੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਲੂ ਕਾ ਮੋੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ‘ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਉਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ—ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ—ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਕਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਜਬਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੀ ਜੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵਾਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਗੂਗਲ ਪੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਕਦ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਰ ਵੇਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਪੀਟ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਉਧਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

