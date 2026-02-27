Advertisement
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ‘ਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬਸ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਰੋਸ ‘ਚ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ

Jalalabad Roadways Bus Attack News: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਕ-ਇਕ ਬਸ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 27, 2026, 07:58 PM IST

Jalalabad Roadways Bus Attack News: ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾ ਰਹੀ ਬਸ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਵਰਲੋਡ ਸੀ। ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੱਲੋਂ ਗਾਲੀ-ਗਲੌਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਟਖਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਾਲ ਆਏ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੜੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਕ-ਇਕ ਬਸ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

