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ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਿਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

Child Missing: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 18, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 11:31 AM IST
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਿਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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