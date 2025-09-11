ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ‘ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ

Jalandhar News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਐਕਟੀਵਾ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੇਜੀਐਮ ਬੋਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ।
Trending Photos
Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਐਕਟੀਵਾ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੇਜੀਐਮ ਬੋਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ।
ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਦ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਲਈ ਖਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ। ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਗਵਾਹ ਏਐਸਆਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ।