 ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ‘ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2918053
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ‘ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ

Jalandhar News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਐਕਟੀਵਾ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੇਜੀਐਮ ਬੋਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 11, 2025, 04:51 PM IST

Trending Photos

ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ‘ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ

Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਐਕਟੀਵਾ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੇਜੀਐਮ ਬੋਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ।

ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਦ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਲਈ ਖਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ। ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਗਵਾਹ ਏਐਸਆਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

jalandhar newsaccidentpunjabi news

Trending news

Rampur News
रामपुर के शाह गांव में संकट गहराया, दरारों से जर्जर घर, आंगनवाड़ी-स्कूल भवन भी खतरे
jalandhar news
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ‘ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ
naresh chauhan
हिमाचल को प्रधानमंत्री से अधिक मदद की उम्मीद: नरेश चौहान
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2024-25 ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 679.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ
kotkapura news
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ‘ਚ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਧਰਨਾ
Kiratpur Sahib News
ਭਾਜਪਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ
Punjab Flood news
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਉਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Kiratpur Sahib News
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ
high court news
ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
Asia Cup 2025
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
;