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ਜਲੰਧਰ ਦੇ Apeejay ਸਕੂਲ ਦੇ MUN 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ, VIDEO ਵਾਇਰਲ

Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ ਦੇ Apeejay ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ Model United Nations (MUN) ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 08, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:57 PM IST
ਜਲੰਧਰ ਦੇ Apeejay ਸਕੂਲ ਦੇ MUN 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ, VIDEO ਵਾਇਰਲ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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