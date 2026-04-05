Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 05, 2026, 01:17 PM IST

ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਅਨੋਖੀ ਚੋਰੀ; ਚੋਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਚਿਕਨ…ਖਾਕੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਧੋਤੇ, ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ

Jalandhar Theft News: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਐਵੇਨਿਊ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਬੰਦ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਦੋ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਨਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਛੱਤ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਰ ਦੋ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚਿਕਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੀਤੀ ਸੀ।

ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਅਤੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚਾਹ ਪੱਤੇ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿਸਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।

ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਥੌੜੇ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਊਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਿਆਏ

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹10,000 ਨਕਦ, ਦੋ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਨਲ, ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕਦੇ ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ।

ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਚੋਰ ਹਥੌੜੇ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਊਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ - ਔਜ਼ਾਰ ਜੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਇੱਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਨਿਰੀ ਹਿੰਮਤ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਈ ਬਲਕਿ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ - ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

