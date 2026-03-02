Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3128192
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 20 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ

Jalandhar Accident News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਲਰ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਖੱਡੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 02, 2026, 08:22 PM IST

Trending Photos

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 20 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ

Jalandhar Accident News: ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘਾ ਰੋਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੁਲ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 20 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਲਰ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਖੱਡੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਾ।

ਨੇੜੇ ਸੋ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਪਈ ਦੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਮਿਲੀ।

ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਸਰਿਆ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈੱਡਫੋਨ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਪਰਸ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਢੰਗ ਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

TAGS

jalandhar newsAccident Newspunjabi news

Trending news

jalandhar news
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 20 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ
Yudh Nashean Virudh
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ` ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ
Hola Mohalla 2026
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਾਈ ਏਸੀ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ
sukhbir singh badal news
ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਤਣਾਅ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
Bhagwant Mann Middle East Helpline
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ 24x7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
Narendra Singh Shergill
ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
Afghanistan
8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਖੇਡੇਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
CM सुक्खू ने वित्त मंत्री से की मुलाकात, स्पेशल वित्तीय पैकेज की मांग
Punjab border area
BSF ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰ 10 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ
Bilaspur News
घुमारवीं में नशे पर बड़ी कार्रवाई, 14.1 ग्राम चिट्टा और नकदी सहित तीन आरोपी गिरफ्तार