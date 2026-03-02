ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 20 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ

Jalandhar Accident News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਲਰ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਖੱਡੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਾ।
Jalandhar Accident News: ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘਾ ਰੋਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੁਲ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 20 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਲਰ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਖੱਡੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਾ।
ਨੇੜੇ ਸੋ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਪਈ ਦੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਮਿਲੀ।
ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਸਰਿਆ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈੱਡਫੋਨ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਪਰਸ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਢੰਗ ਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।