ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੋਇਆ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ

Punjab BJP Leader Accident: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦੀ ਕਾਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
Punjab BJP Leader Accident: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਕਾਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਗੋਲਡੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਅਲਟੋ ਕਾਰ ਆਈ ਜਿਸਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ।