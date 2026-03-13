Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3139301
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਟਿਕਟ ਕਲਰਕ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ

Jalandhar News: ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਲਰਕ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 13, 2026, 12:52 PM IST

Trending Photos

ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਟਿਕਟ ਕਲਰਕ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ

Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਟਿਕਟ ਕਲਰਕ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਕਲਰਕ ਉਸਨੂੰ ਛੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ 200 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਲਰਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕਲਰਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਕਲਰਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ  ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਲਰਕ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X (ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ Indian Railways ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾ ਟਿਕਟ ਕਲਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

TAGS

jalandhar newsRailway Clerk Passenger Argumentpunjabi news

Trending news

jalandhar news
ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਲਰਕ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ
Moga Bjp Rally
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੂਟ ਜਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ
jalandhar news
ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਫਾਰੀ ਕਾਰ ਨੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ; ਹਾਦਸਾ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ
LPG Cylinder Crisis
ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ LPG ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੁੱਕ? ਹੁਣ WhatsApp, ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਅਤੇ ਐਪ ਨਾਲ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰੋ ਬੁੱਕ
Nurpur news
नूरपुर में नशे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 1.82 ग्राम चिट्टा और 90 ग्राम चरस बरामद
punjab weather
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ, 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 13 ਮਾਰਚ 2026
Infosys project
ਇਨਫੋਸਿਸ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 2700 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ
Mohali News
ਸਮਾਗਮ ਚ UK, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ 89 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ
patiala news
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮੰਡੋਲੀ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ₹90,000 ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਜ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ