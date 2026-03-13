ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਟਿਕਟ ਕਲਰਕ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ

Jalandhar News: ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਲਰਕ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ।
Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਟਿਕਟ ਕਲਰਕ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਕਲਰਕ ਉਸਨੂੰ ਛੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ 200 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਲਰਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕਲਰਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਕਲਰਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਲਰਕ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X (ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ Indian Railways ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾ ਟਿਕਟ ਕਲਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।