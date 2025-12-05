ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, 2 ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੂਲ ਰੋਡ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ’ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਤੀਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਗੜਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।