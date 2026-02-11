Advertisement
ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ

Jalandhar Bulldozer Action: ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ 10 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਸ NDPS ਐਕਟ ਹੇਠ ਅਤੇ 5 ਕੇਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ 3 ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 11, 2026, 04:08 PM IST

Jalandhar Bulldozer Action: “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਪਿੰਡ ਧੀਨਾ ਸਥਿਤ ਆਰਮੀ ਇਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

10 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ, NDPS ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ

ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ 10 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਸ NDPS ਐਕਟ ਹੇਠ ਅਤੇ 5 ਕੇਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ 3 ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਵਾਬ

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ।

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਧੰਧਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9779-100-200 ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਅੱਧ ਸੜੀ ਲਾਸ਼; ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ

 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਏਟੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਧੀਨਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਉਤੇ ਰੋਕ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

 

