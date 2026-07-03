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ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਰ! ਬੀਜੇਪੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਰੇਲ

Jalandhar News: ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਟਨਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੌਂਕ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 03, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:45 PM IST
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਰ! ਬੀਜੇਪੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਰੇਲ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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