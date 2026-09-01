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ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਈ ਟਨ ਪਨੀਰ ਜ਼ਬਤ; ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੀ ਗਈ ਖੇਪ

Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਕਲੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪਨੀਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਟਨ ਪਨੀਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਮਗਰੋਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 01, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 05:56 PM IST
ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਈ ਟਨ ਪਨੀਰ ਜ਼ਬਤ; ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੀ ਗਈ ਖੇਪ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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