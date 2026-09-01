/ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਈ ਟਨ ਪਨੀਰ ਜ਼ਬਤ; ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੀ ਗਈ ਖੇਪ

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Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪਨੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਪਨੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ।
ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਰੋਕੀ ਪਨੀਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗੱਡੀ
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਨੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨੀਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਨੀਰ ਜਲੰਧਰ, ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਨੀਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਜਿਸ ਥਾਂ ਪਨੀਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਛਾਪਾ
ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਪਨੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਨੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਨੀਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਨੀਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਨੀਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੇਪ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਨੀਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।