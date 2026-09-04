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ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਂਟੇਡ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Jalandhar News: ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਾਂਟੇਡ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। FBI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Published: Sep 04, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:13 PM IST
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਂਟੇਡ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

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