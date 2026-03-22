Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3149995
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

Kharar News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 22, 2026, 04:20 PM IST

Trending Photos

ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

Kharar News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਨਾਮਿਕਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਦਿਆਲ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅਨਾਮਿਕਾ ਖਰੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਸੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਅਨਾਮਿਕਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਯੁਵਰਾਜ ਜੋ ਕਿ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਖਰੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਯੁਵਰਾਜ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯੁਵਰਾਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਮਿਕਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਖਰੜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਨਾਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਨਾਮਿਕਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਾਲਜ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਮਿਕਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਯੁਵਰਾਜ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਨਾਮਿਕਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

TAGS

