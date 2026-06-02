ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਬਚੀ ਜਾਨ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jun 02, 2026, 06:42 PM IST

Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੰਸਰਾਜ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੀਪਕ ਪੁਜਾਰਾ ਨਾਮਕ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਨੀਤੀਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਯੂਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੀਪਕ ਪੁਜਾਰਾ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਏਡ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੀਤੀਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਝਬੂਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਰ (CPR) ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

jalandhar newsStadium Heart Attackpunjabi news

