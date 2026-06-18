/ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਟਿਰਕੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ; ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ

राज्य चुनें
Manpreet Singh Hockey Record News: ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਟਰਡਮ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲੀਪ ਟਿਰਕੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ 412 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਸੰਯੁਕਤ-ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿਲੀਪ ਟਿਰਕੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 33 ਸਾਲਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਟਰਡਮ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਲ ਉਸਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲੀਪ ਟਿਰਕੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 412 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਟਿਰਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਸਨ।
400 ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡ੍ਰਾਇਬਲਿੰਗ, ਸਟੀਕ ਪਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਸਮਝ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਕਪਤਾਨ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ 2020 ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਡਫੀਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਸਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਆਇ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਦਿਲੀਪ ਟਿਰਕੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ 413ਵੇਂ ਮੈਚ ਨਾਲ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ।