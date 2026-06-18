Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਟਿਰਕੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ; ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਟਿਰਕੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ; ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ

Manpreet Singh Hockey Record News: ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 18, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:24 PM IST
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਟਿਰਕੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ; ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਟਿਰਕੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ; ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ
Manpreet Singh Hockey Record2 min ago
2
Dera Bassi Murder Case25 min ago
3
India Football Superpower by 203432 min ago
4
Vishakha Parekh Organ Donation1 hr ago
5
punjab holiday news2 hrs ago