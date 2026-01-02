Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3061577
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਨਹਿਰ ਨੇੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ! ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ

ਲਾਂਬੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੂਵਾਰਾਂ ਪੁੱਲੀ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ  ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਲੀ ਕੋਲ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਡ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 02, 2026, 03:52 PM IST

Trending Photos

ਨਹਿਰ ਨੇੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ! ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ

Jalandhar Murder News: ਲਾਂਬੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੂਵਾਰਾਂ ਪੁੱਲੀ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ  ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਲੀ ਕੋਲ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਪ ਬਾਲੀ, ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਟੀ. ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਸਲੈਕਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ’ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ’ਤੇ ਪਿਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਗੁਦਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕੂਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੂਣੀ ’ਤੇ ਸੰਨੀ ਅਤੇ ਇਕ ਬਾਂਹ ’ਤੇ ਭੋਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਗੁਦਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਬੁਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਚੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੂਟ ਸਾਈਡ ’ਤੇ ਪਏ ਸਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਨਾਲ ਰੇਪ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਇਕ ਬਾਂਹ ’ਤੇ ਜੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

TAGS

jalandhar newsGirl Murder Newspunjabi news

Trending news

jalandhar news
ਨਹਿਰ ਨੇੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ! ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ ਮਾਮਲਾ; ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਤ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
Gold
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ?
mandi news
पहली बर्फबारी से जमी पवित्र झील; मंडी में आस्था, पर्यटन और खेती—तीनों के लिए खुशखबरी
punjab free health scheme
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ
Giani Harpreet Singh
ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ- ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
DIG Harcharan Singh Bhullar
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਅੱਤਲ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ Update
Kullu News
कुल्लू में होमस्टे बना कमाई का बड़ा जरिया! 1390 परिवारों की बदली किस्मत
dharamshala news
धर्मशाला कॉलेज छात्रा की मौत मामला: 3 छात्राओं और प्रोफेसर पर गंभीर आरोप, FIR दर्ज
Charanjit Singh Channi
CM ਮਾਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੱਕਠੇ ਆਏ ਨਜ਼ਰ