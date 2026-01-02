ਨਹਿਰ ਨੇੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ! ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ

Trending Photos
Jalandhar Murder News: ਲਾਂਬੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੂਵਾਰਾਂ ਪੁੱਲੀ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਲੀ ਕੋਲ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਪ ਬਾਲੀ, ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਟੀ. ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਸਲੈਕਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ’ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ’ਤੇ ਪਿਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਗੁਦਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕੂਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੂਣੀ ’ਤੇ ਸੰਨੀ ਅਤੇ ਇਕ ਬਾਂਹ ’ਤੇ ਭੋਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਗੁਦਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਬੁਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਚੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੂਟ ਸਾਈਡ ’ਤੇ ਪਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਨਾਲ ਰੇਪ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਇਕ ਬਾਂਹ ’ਤੇ ਜੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।