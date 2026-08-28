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ਪਰਾਠੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ

Jalandhar Fake Currency News: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਪਰਾਠੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਕਈ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 28, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:02 PM IST
ਪਰਾਠੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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