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ਜਲੰਧਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਪਲਟਣ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸਮੇਤ 4 ਜਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Jalandhar Road Accident News: ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 07, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 02:16 PM IST
ਜਲੰਧਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਪਲਟਣ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸਮੇਤ 4 ਜਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਜਲੰਧਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਪਲਟਣ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸਮੇਤ 4 ਜਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
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