Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਜਲੰਧਰ ਚ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਭੈਣ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਭੈਣ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Jalandhar Accident News: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਿਲੌਰ-ਤੇਹਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲਾ ਅਰਜੁਨ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਿਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 30, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:16 PM IST
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਭੈਣ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
1.78 लाख गरीब परिवारों के लिए बड़ा कदम! 6 से शुरू होगा सरकार का जन-संवाद अभियान
Shimla News25 min ago
2
India Hockey Team Saffron Jersey27 min ago
3
NSUI protest48 min ago
4
Akal Takht50 min ago
5
barnala news1 hr ago