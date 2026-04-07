PNB ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਮਾਮਲਾ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਬਕਾ DSP ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Trending Photos
Jalandhar PNB Bank Robbery: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਖੁਰਲਾ ਕਿੰਗਰਾ ਦੀ ਕੱਕੀ ਢਾਬ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਐਨਕਲੇਵ ਫੇਜ਼-2 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।