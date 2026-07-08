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ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

Jalandhar Police News: ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 08, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:26 AM IST
ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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