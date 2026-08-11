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ਜਲੰਧਰ DC ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ PSMSU ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਰੋਸ

Jalandhar Protest News: ਜਲੰਧਰ DC ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ PSMSU ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 11, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:17 PM IST
ਜਲੰਧਰ DC ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ PSMSU ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਰੋਸ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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