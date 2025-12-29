ਜਲੰਧਰ: ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਘਰ 'ਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

Jalandhar Murder News: ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਮਾਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀਗਰ ਸੈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ਼ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ: ਰਾਮਾਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀਗਰ ਸੈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ਼ ਆਸ਼ੂ (ਉਮਰ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ) ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤਰਨ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਰਾਗਪੁਰ, ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥ-ਪਥ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੀਖੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਰਾਮਾਮੰਡੀ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।