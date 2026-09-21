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ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ: ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਮਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ

Kapurthala Accident: ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਅਠੋਲਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 21, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:58 AM IST
ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ: ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਮਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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