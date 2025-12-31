ਜਲੰਧਰ ਦੇ RTA ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਥਾਰਟੀ (RTA ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਟਸ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਟੀਏ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਆਰਟੀਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।