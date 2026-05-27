Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3230089
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਗੋਲੀ; ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੁੱਚੀ ਪਿੰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀ ਹੋਈ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੱਦੇਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 27, 2026, 10:36 AM IST

Trending Photos

ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਗੋਲੀ; ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

Jalandhar Firing News: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੁੱਚੀ ਪਿੰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀ ਹੋਈ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੱਦੇਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਨਮੋਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨਮੋਲ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਜਿਮ ਤੋਂ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸੂਚੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਬਾਈਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੋ ਖੋਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGS

jalandhar newsSuchi Pind Firing Casepunjabi news

Trending news

jalandhar news
ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਗੋਲੀ; ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
patiala news
ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਨੀਲੇ ਡਰੱਮ ‘ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ
SRH vs RR
13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਚ SRH VS RR ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ, ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਵੇਗਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ
Zee Entertainment
ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਿਆਵੇਗਾ 4 ਨਵੇਂ Sports Channel, FIFA World Cup 2026 ਡੀਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ
RCB vs GT
RCB ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ IPL ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ, ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 92 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ; ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੀਵਿਅਰ ਹੀਟਵੇਵ ਦਾ ਅਲਰਟ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 27 ਮਈ 2026
Shimla Election news
चुनाव ड्यूटी में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, पोलिंग पार्टी के 4 अधिकारी तत्काल निलंबि
Airtel Priority Postpaid News
ਏਅਰਟੈੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ: ‘ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਪੋਸਟਪੇਡ’ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
Fazilka Election News
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ; ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਕਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ