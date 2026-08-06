/ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ; ਰੂਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

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Travel Agent Fraud News: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਬੀਤੀ ਦੱਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਮਾਸਕੋ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾ ਆਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲੇ।"
ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਮਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ 15 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਸਕੋ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਫਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਬਾੜ ਵਰਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਗੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੋਕ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਫਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਸੀ।
15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਸਕੋ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ: ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰੂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਸਕੋ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠ ਸੀ।
ਏਜੰਟ ਦਾ ਆਦਮੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਿਆ
ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਟ ਦਾ ਆਦਮੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਲੌਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਜੰਟ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬਾੜਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ, 10 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ।"
ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਇਲਟ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।"
ਏਜੰਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ
ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ।"
ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, "ਏਜੰਟ ਪਵਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਸ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਸੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ।"
ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ।" ਇਹ ਏਜੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਮਿਲ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।