ਜੰਮੂ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਬੱਸ ਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ, 3 ਦੀ ਮੌਤ, 17 ਜ਼ਖਮੀ

Jammu Kashmir Road Accident: ਜੰਮੂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸਾਂਬਾ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਚੱਕ ਵਿਖੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 15 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ (UP14 FT-3267) ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਜੰਮੂ ਕਠੂਆ ਰੋਡ ਬੱਸ (JK02 AP-5095) ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।

ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਂਬਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਸੂਰੀ ਲਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਾਸੀ ਸਾਂਬਾ, ਮੰਗੀ ਦੇਵੀ ਵਾਸੀ ਬਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਤਾਨੀਆ ਵਾਸੀ ਬਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

Samba, J&K | Three dead in bus collision at Jammu-Pathankot National Highway

17 injured, 3 including a 13-year-old girl killed. At least 7 have been referred to other hospitals as they received multiple injuries: Dr Bharat Bhushan, Medical officer of Samba dist hospital (09.11) pic.twitter.com/ZbuwP3vj6x

