Jasneet Kaur news: 'ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਹਸੀਨਾ' ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ? ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

Jasneet Kaur viral audio latest news: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ 'ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਹਸੀਨਾ' ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (Jasneet Kaur arrest news)। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਜਸਨੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਸਨੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਰਬੀਰ ਗਰਚਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਰਬੀਰ ਗਰਚਾ ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

(ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਤ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ; ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਰੀਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਦੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਹਨੀਟ੍ਰੈਪ' 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ (Jasneet Kaur arrest news)। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ludhiana News: ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਬੌਨਟ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ, ਵੇਖੋ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ

(For more news apart from Jasneet Kaur viral audio latest news, stay tuned to Zee PHH)