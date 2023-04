Jasneet Kaur news: 'ब्लैकमेलर हसीना' जसनीत कौर से कौन करवाता था ब्लैकमेलिंग? वायरल ऑडियो में हुआ बड़ा खुलासा

Jasneet Kaur viral audio latest news: पंजाब के लुधियाना में लोगों को फंसाने वाली 'ब्लैकमेलर हसीना' जसनीत कौर इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. हाल ही में उसको जसनीत कौर को गिरफ्तार (Jasneet Kaur arrest news) कर लिया गया था. गिरफ्तारी के बाद यह भी खबर सामने आई थी कि जसनीत कौर ने अदाकार हॉबी धालीवाल से भी पैसे मांगे थे.

हालांकि अब इस मामले से जुड़ा एक ऑडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें इस मामले जुड़ा एक बड़ा खुलासा हो रहा है. इस वायरल ऑडियो, जो कि जसनीत की ग्रिफ्तारी से पहले का बताया जा रहा है, उसके मुताबिक इसमें जसनीत और शिकायतकर्ता गुरबीर गरचा के बीच की बातचीत कैद है.

इस ऑडियो में सुना जा सकता है कि शिकायतकर्ता गुरबीर गरचा जसनीत कौर को ब्लैकमेल करने के लिए प्रेरित कर रहा है. इसके अलावा उनके बीच चंडीगढ़ में मिलने की और पैसों से जुड़ी बार भी हो रही है. इसके साथ ही इस ऑडियो में अदाकार हॉबी धालीवाल का नाम भी लिया गया है. ऑडियो सुनने के लिए, यहां क्लिक करें

(ज़ी मीडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता)

जसनीत कौर पर इलज़ाम है कि वह इंस्टाग्राम पर अश्लील रील डालकर कारोबारियों को फंसाती थी और फिर उनसे बातचीत करते-करते अपनी न्यूड फोटो भेज देती थी। 'हनीट्रैप' में लोगों को फंसाने के बाद वह बदनामी के डर की तलवार दिखा कर ब्लैकमेल भी किया करती थी. जब कोई पैसे देने से इंकार करता था तो वह उसे गैंगस्टरों से धमकियां दिलवाती थी.

4 अप्रैल को जसनीत कौर, जिसको राजवीर नाम से भी जाना जाता है, उसको लुधियाना पुलिस ने गिरफ्तार (Jasneet Kaur arrest news) किया था. गिरफ्तारी के बाद उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर पूछताछ के लिए भेजा गया था और इस दौरान उसके इंस्टाग्राम अकाउंट की भी जांच की गई थी.

