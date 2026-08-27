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ਚੰਨੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ’ਚ ‘AAP ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ, ਇਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕਮਾਨ

Chamkaur Sahib Assembly Constituency: ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 27, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:51 PM IST
ਚੰਨੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ’ਚ ‘AAP ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ, ਇਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕਮਾਨ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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