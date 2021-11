ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਜਥਾ, ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ 'ਚ 855 ਲੋਕ ਰਵਾਨਾ, 191 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1046 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 855 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ 191 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

Punjab: #KartarpurSahibCorridor reopens from today. A jatha at Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC) ready to cross over to Pakistan to pay obeisance.

