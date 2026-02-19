30 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੁੱਟੇ

Ludhiana Jewellery Loot News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਿੰਨ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨਵਰਤਨ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਰਾਤ 10:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰੇਖਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੁਕਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਦੋਵੇਂ ਲੁਟੇਰੇ ਤੁਰੰਤ ਉਤਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖੋਹ ਲਏ।
ਤਿੰਨੋਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਹੂਡੀ (ਸਵੀਟਸ਼ਰਟਾਂ) ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੀੜਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਔਰਤ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 3 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਤੇ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਉਤਾਰ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਨਵਰਤਨ ਜੈਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 4.5 ਤੋਲੇ ਦੀ ਚੇਨ ਤੇ ਦੋ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਦਰੇਸੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।