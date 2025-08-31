ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ, 100 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

Sri Muktsar Sahib News: ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Sri Muktsar Sahib News: ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਬਰਾਂਡਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛੱਤ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸਨ। ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।