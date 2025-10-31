JIO ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ Google AI Pro ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ

Google AI Pro Free News: ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਜੈਮਿਨੀ 2.5 ਪ੍ਰੋ, ਨਵੀਨਤਮ ਨੈਨੋ ਬਨਾਨਾ, ਅਤੇ ਵੀਓ 3.1 ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਨੋਟਬੁੱਕ ਐਲਐਮ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ 2TB ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Google AI Pro Free News: ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਆਈਐਲ) ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਜੀਓ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਗਭਗ ₹35,100 ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਜੈਮਿਨੀ 2.5 ਪ੍ਰੋ, ਨਵੀਨਤਮ ਨੈਨੋ ਬਨਾਨਾ, ਅਤੇ ਵੀਓ 3.1 ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਨੋਟਬੁੱਕ ਐਲਐਮ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ 2TB ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜੀਓ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਓ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਏਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ 5G ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਓ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਓ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਏਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ, ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਨੂੰ ਏਆਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ "ਏਆਈ ਫਾਰ ਆਲ" ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਡੀ. ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 1.45 ਅਰਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ।"
ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਅਲਫਾਬੇਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਿਲਾਇੰਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਏਆਈ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਗੂਗਲ ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਏਆਈ ਟੂਲ ਲਿਆਏਗੀ।"
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਹੱਬ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉੱਨਤ ਏਆਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ (ਟੀਪੀਯੂ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਲਾਉਡ ਦੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਏਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।