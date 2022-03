ਜੂਨੀਅਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸੀ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਖੜਕੜ-ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਿਗਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਹੁੰ- ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

