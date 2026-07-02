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ਕੰਗਣਾ ਰਨੌਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 18 ਜੁਲਾਈ 2026 ਪਾਈ

Kangana Ranaut Defamation Case: ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 02, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:37 PM IST
ਕੰਗਣਾ ਰਨੌਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 18 ਜੁਲਾਈ 2026 ਪਾਈ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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