ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ, ‘ਅਜ਼ਾਦ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਭਰਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੀ-23 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਅਜ਼ਾਦ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲਖ਼ਨਊ ਵਿਖ਼ੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨਾ ਆਖ਼ਿਆ ਜਾਵੇ।

Lucknow, UP | In past, only a few came to House by getting elected independently, especially in Rajya Sabha. I've got a big opportunity and it has been given to me by Akhilesh Yadav, Shivpal Yadav, Azam Khan. I will raise the issues of the country in the House: Kapil Sibal pic.twitter.com/DuBtixSRyy

