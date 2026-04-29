ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ AAP ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 29, 2026, 07:26 PM IST

Akali Dal Leaders Join AAP: ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ Gurpreet Singh Sona ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।

ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲੀਅਤ ਹਲਕਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਕਰਮਵੀਰ ਚੰਡੀ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਸੋਨਾ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਰਮਵੀਰ ਚੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉੱਧਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਪਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣੀ ਮਾਹੌਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Trending news

bathinda news
ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ, ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਹੋਈ ਲੀਕ
Kapurthala news
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ AAP ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ
amritsar news
ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
Punjab Power Cut Protest
ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ
Chintpurni Car Accident
चिंतपूर्णी में दर्दनाक हादसा: चलती कार में धमाका, 200 फीट गहरी खाई में गिरी
hamirpur news
पेंशन न मिलने से नाराज परिवहन के रिटायर्ड कर्मचारियों ने पंचायत चुनाव बहिष्कार ऐलान!
Mohali News
ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ 35-40 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਮਚੀ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ
Kullu Protest
कुल्लू में कूड़ा संयंत्र बना मुसीबत! बदबू और गंदगी से परेशान लोगों का फूटा गुस्सा
Mukh Mantri Sehat Yojana
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ 4,600 ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
Solan News
सोलन नगर निगम चुनाव में भाजपा में बगावत के सुर, टिकट न मिलने पर दावेदारों ने उठाए सव