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ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਬਣਿਆ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਝੜਪ; 8 ਜ਼ਖਮੀ

Kapurthala News: ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੂਟਾਂ 'ਚ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਮੁੜ ਭਿੜ ਗਈਆਂ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 05, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 01:54 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਬਣਿਆ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਝੜਪ; 8 ਜ਼ਖਮੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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