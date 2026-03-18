ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਧੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਸਰਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਮਾਊਂਟ ਕਿਲਿਮੰਜਾਰੋ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ

Kapurthala News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Kapurthala News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਸਰਾ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀ Mount Kilimanjaro (5895 ਮੀਟਰ) ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਫਤਹਿ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾਲ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚੋਟੀ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਸਮਾਜਿਕ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣੇਗੀ।
ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਛੂਹੀ ਅਸਮਾਨੀ ਉਚਾਈ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਨਗਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਸਰਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਲਗਨ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਸਮੇਂ Government ITI Women Kheeranwali ਵਿੱਚ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਕਿਲਿਮੰਜਾਰੋ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ – ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਖ
ਲਗਭਗ 5895 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਮਾਊਂਟ ਕਿਲਿਮੰਜਾਰੋ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਹੱਡੀਆਂ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਠੰਢ, ਤੀਖੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਟੱਲ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰਕਾਰ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਰ
ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਮਾਊਂਟੇਨਿਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ‘ਏ ਗ੍ਰੇਡ’ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ Beas Kund ਟ੍ਰੈਕ, ਸਥਿਤ ਧਾਰ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਅਤੇ Patalsu Peak ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਚੋਟੀ ਉਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤਿਰੰਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ
ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕਿਲਿਮੰਜਾਰੋ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਪਲ ਉਸ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੋਟੀ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਚਾਈ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ
ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਉਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬਣੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ
ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਸਰਾ ਦੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।