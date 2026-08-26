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ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ

Kapurthala Farmers Protest News: ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਖਸਤਾ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 26, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 08:49 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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