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ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਉਡਾਇਆ 10 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ, ਡਾਲਰ ਤੇ ਨਕਦੀ

Kapurthala Theft: ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਪੁਰਦਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਚੋਰ 10 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ, 1500 ਡਾਲਰ ਅਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 13, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 09:51 AM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਉਡਾਇਆ 10 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ, ਡਾਲਰ ਤੇ ਨਕਦੀ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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